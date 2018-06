D66: Nu geen besluit over verhuizing marinierskazerne naar Vlissingen

DEN HAAG - Regeringspartij D66 wil een definitief besluit over de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen uitstellen. De partij heeft nog te veel vragen over de verhuizing om er nu al over te beslissen. Ook bij de oppositie zijn twijfels over de verhuizing.

Volgens D66-Kamerlid Salima Belhaj roepen de Kamervragen die staatssecretaris Barbara Visser vorige week beantwoordde ‘alleen maar meer vragen op’. Ze wil daar eerst antwoord op. Tot die tijd wil Belhaj pas op de plaats maken. ,,Wij vinden een heroverwegingsbesluit nodig.”

Het besluit voor de verhuizing is al in 2012 genomen, maar een deel van de Kamer is er recentelijk over gaan twijfelen na groot protest van de mariniers zelf. Zij zeggen niet naar Vlissingen willen te verhuizen omdat bijvoorbeeld hun partner niet wil meeverhuizen en ze opzien om doordeweeks in de kazerne te slapen. In het centraal gelegen Doorn is dat vaak niet nodig.

'Renovatie kazerne Doorn'

GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks denkt dat renovatie van de kazerne in Doorn ‘de beste oplossing is’. ,,Gezien de hoog oplopende kosten van de nieuwe kazerne – misschien wel 500 miljoen euro – lijkt mij het zeer de moeite waard het voorgenomen besluit te heroverwegen.” Ze wil dat Visser alternatieven onderzoekt. Op haar eerdere verzoek daartoe ging de VVD-bewindsvrouw niet in.

De overige regeringspartijen willen alle onderzoeken, bijvoorbeeld over de redenen waarom mariniers nu ontslag nemen, afwachten. Daaruit moet ook duidelijk worden over de nieuw te bouwen kazerne in Vlissingen aan alle eisen gaat voldoen. Mocht dat niet zo zijn, dan zegt de VVD ‘niet voor Vlissingen te zullen blijven pleiten’.

Nadere toelichting

De Tweede Kamercommissie voor Defensie praat donderdagmiddag opnieuw over de bouw van de marinierskazerne in Vlissingen. Het geeft de Kamerleden de kans om staatssecretaris Barbara Visser om een nadere toelichting op de jongste ontwikkelingen te vragen.

Het is niet te verwachten dat de Kamerleden vanmiddag veel wijzer worden. Visser liet vorige week in antwoord op Kamervragen weten dat er nog onderzoeken lopen naar de aantallen mariniers die het Korps in de eerste helft van dit jaar heeft verlaten en wat de reden is geweest om te vertrekken. Verder is het wachten op de uitkomst van een arbitragezaak die de medezeggenschap van Defensie heeft aangespannen over de inrichting van de kazerne. Die zou niet aan de eisen voldoen. De uitkomst hiervan zal van invloed kunnen zijn op de kosten.