CZAV wil de Zeeuwse koning van de snellaadpaal worden

video 14-jarige jongen uit Middelburg gewond geraakt bij steekinci­dent in Goes

13:02 GOES - De zes jongeren die gisteravond aan de J.A. van der Goeskade in Goes zijn aangehouden vanwege een steekincident zijn allemaal 15 of 16 jaar oud en afkomstig uit Middelburg en Vlissingen. De jongen die gewond raakte is 14 jaar en komt uit Middelburg.