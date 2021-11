Cybercriminelen slaan toe in Zeeland: ‘Taboe op aangifte doen moet weg’

Zeeuwse snackbar zit Amerikaan­se fastfoodke­ten Wendy's al jaren dwars en wint opnieuw rechtszaak

GOES - Snackbar Wendy’s in de Koningstraat in Goes hoeft niet van naam te veranderen en mag haar merknaam behouden. Een van de grootste fastfoodrestaurants ter wereld, ook Wendy’s geheten, stelde dat het merk door de Zeeuwse snackbar niet normaal gebruikt was en daarom vervallen moest worden verklaard. Het gerechtshof in Den Bosch ging daar niet in mee en stelde de Zeeuwse vandaag in het gelijk.

