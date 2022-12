Cyberaanval treft Delta: duizenden persoonsgegevens gestolen

met poll Zeeuwse sportclubs vrezen jaarafreke­ning energie: ‘We hebben er een zwaar hoofd in’

Kort of helemaal niet meer douchen, de watertemperatuur verlagen, de contributie omhoog, een biertje in de kantine 10 of 20 cent duurder maken en de verwarming in de kleedkamers op een laag pitje. Zeeuwse sportverenigingen zien de eindafrekening van hun energiemaatschappij met angst en beven tegemoet. ,,We kunnen het hoofd nog nét boven water houden.”

2 december