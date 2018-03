Cursus Avatar kostte Vlissingen 2408 euro

VLISSINGEN - De gemeente Vlissingen heeft geen enkele aanwijzing gevonden dat meer ambtenaren naar Avatar Trainingen zijn gestuurd toen Dorthe Schipperheijn gemeentesecretaris was. Een woordvoerster bevestigt wel dat één ambtenaar door haar naar zo'n cursus is gestuurd.

Bovendien zijn de kosten inderdaad betaald door de gemeente: 2408,70 euro. Op de nota's die hiervan nog bestaan, staat de handtekening van Dorthe Schipperheijn, aldus de gemeente.

'Wizard' ontslagen

Schipperheijn is actief binnen Avatar, een Scientology Kerk-achtige beweging. Zij is een zogenoemde wizard en mag cursussen geven. Zij trachtte in haar tijd als gemeentesecretaris van Vlissingen ambtenaren te interesseren voor Avatar. Mede daardoor werd haar positie uiteindelijk onhoudbaar, meldde de PZC destijds al. Ondernemingsraad en vakbonden zegden het vertrouwen in haar op en in 2007 werd zij ontslagen.

In een artikel in NRC van afgelopen zaterdag over de invloed van Avatar in het openbaar bestuur ontkent Schipperheijn dat zij ambtenaren onder druk heeft gezet en op kosten van de gemeente heeft doorgestuurd naar cursussen.

Op verzoek van de PZC en NRC heeft de gemeente Vlissingen dit uitgezocht. Daaruit blijkt dat in maart 2007 wel degelijk een ambtenaar naar een Avatar Training is geweest en dat de gemeente die heeft betaald. De cursus werd gegeven door Aerts Organisatie Advies in Soest. Voormalig hoofd bestuurszaken van Vlissingen Jac 't Hart gaf in NRC al toe dat hij die ambtenaar was.

'Onder druk'

De gemeente heeft het artikel in NRC bestudeerd. ,,We wisten niet dat Dorthe Schipperheijn ambtenaren onder druk zette. Of het college dat destijds wist en er actie op heeft ondernemen, kunnen we in de archieven niet vinden'', laat woordvoerster Mirjam Jongejan namens het college van B en W weten.

De gemeente heeft ook nergens kunnen terugvinden dat meer ambtenaren een Avatar Training hebben gevolgd, zegt Jongejan. Toen niet en nu niet. ,,We hebben het artikel daarom verder voor kennisgeving aangenomen. Wat is gebeurd, is heel lang geleden en niet meer aan de orde.''