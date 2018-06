Cultuurwerf in Vlissingen ontslaat vaste medewerkers

Het ontslag is noodgedwongen, schrijft directeur Onno Bakker van de Cultuurwerf. ,,De situatie is door de bezuinigingen van de gemeente drastisch veranderd. We hebben met vele aanpassingen tot nu toe nog 'gewoon' kunnen doordraaien, maar we zijn helaas genoodzaakt om nu ingrijpender maatregelen te treffen." Bakker spreekt van een 'aderlating' voor de Cultuurwerf, die per 1 september verder gaat als projectorganisatie.