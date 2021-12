Cultuurmiljoenen moeten wonen, werken en leven in Zeeland aantrekkelijker maken

Gemeente wil bloemenca­deau­bon van bloemist niet: er is geen enkele reden voor zo'n bon

Het is aardig bedacht, maar het klopt niet. De bloemencadeaubon die Fabian Oostvogels na zijn kerstgroenprotest aan de gemeente wil schenken, is niet op realiteit gebaseerd. De bedragen zijn onjuist. Bovendien: ,,Er is geen enkele reden of noodzaak om zo'n bon te geven”, reageert burgemeester Jack van der Hoek van de gemeente Schouwen-Duiveland.

