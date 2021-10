Cultuurgeld maakt mooie Zeeuwse plannen mogelijk: ‘We zijn zó blij’

video Hoogte­vrees is niet handig, spierbal­len komen vanzelf als je molenaar wil worden

21 oktober OOSTERLAND - Een molen die niet draait, komt in verval. Maar dan heb je wel molenaars nodig om ze te bedienen. En die zijn schaars. ,,We zijn nu allemaal grijze sierduiven", zegt molenaarske Fien van Reeven. Zelf is ze 71 jaar en de enige vrouwelijke molenaar van Schouwen-Duiveland. In heel Zeeland zijn er maar twee vrouwen die molens kunnen bedienen. ,,Er is er in Zeeuws-Vlaanderen nog een.”