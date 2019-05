Culturele organisaties tegen provincie: investeer in kunst en cultuur

Zij wijzen erop dat een rijk cultureel klimaat ‘één van de basisvoorwaarden is voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een gezonde economie’. Daarom roepen zij de nieuwe coalitie op om ‘stevig en met een langetermijnperspectief te investeren in een gevarieerde, sterke en aantrekkelijke culturele infrastructuur’.

,,Het is vooral van belang dat een jongere generatie zich op de lange termijn thuis blijft voelen in Zeeland, omdat zij actief kan bijdragen aan en bepalend is voor de economische groei van onze mooie provincie", staat in de brief. ,,Een Zeeland waar jongeren, na elders gestudeerd te hebben, naar terugkeren om hun ambities te realiseren.”