CU: Zeeland moet proeftuin worden tegen vogelsterfte door windmolens

Colin wil nieuw herden­kings­kruis maken voor verzets­strij­ders

12:49 VALKENISSE - Vijf mannen en een jongen van 17 jaar oud, zijn in september 1944 in de duinen van Valkenisse geëxecuteerd door de Duitsers. Het kruis in de duinen dat aan die gebeurtenis herinnert, verkeert in zo’n slechte staat dat Colin Bal uit Middelburg voor een nieuw kruis wil zorgen. ,,Dat maak ik zelf.”