CTV Zeeland stopt met tv-uitzendingen

Opnieuw leerling lastigge­val­len door fietsende man bij Kloetinge

14:11 GOES - Een leerling van basisschool De Wingerd in Goes is donderdagmiddag bij het naar huis fietsen lastiggevallen door een man op de fiets. Het gaat wellicht om dezelfde man die twee weken geleden ook al een leerling van De Kloetingseschool benaderde.