Cruiseschip Viking Idun liep voor botsing met tanker ook al op zandbank

Watersnood­mu­se­um in Ouwerkerk krijgt tientallen spullen uit de jaren ‘50

12:55 OUWERKERK – De zoekactie van het het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk naar een volledige inboedel uit de jaren ’50 is gelukt. Met de verzamelde spullen wordt op korte termijn de Deense geschenkwoning in het museum ingericht. De woning gaat deel uitmaken van het Jeugdwatersnoodmuseum.