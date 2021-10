Cruciaal gesprek over draaiboek tolvrije tunnel

Een dode moerbei leefde voort

13 oktober Bijna zeshonderd monumentale bomen staan er in Zeeland, zo leert een kaart die afgelopen zomer is toegevoegd aan de Atlas Leefomgeving. Dit levend erfgoed staat voortdurend onder druk. De rode beuk vóór de vroegere muziekschool in Goes, bijna twee eeuwen jaar oud, ontsnapte in 2006 bijvoorbeeld op het nippertje aan de boomzaag.