Crossmotoren van kinderen gestolen in Vlissingen terwijl familie een meter verderop lag te slapen

Dat de kinderen hun motoren kwijt zijn, maakt het Brabantse gezin ‘verdrietig en heel boos'. Het ongeloof is nog groter door de ongekend brutale manier waarop de diefstal plaatsvond.

En toen was de aanhanger leeg...

De familie uit Helmond was zaterdagochtend met de camper naar Zeeland gereden om daar te gaan crossen. De motoren van de kinderen - drie Yamaha yz 85 cc - gingen zoals altijd mee op de aanhanger. ,,We zouden in Vlissingen gaan rijden, maar daar bleek het te nat. Dus het werd de baan in Rilland", vertelt Han. Na een leuke dag overnachtte de familie op camping De Lange Pacht bij Vlissingen, met het plan ook van de zondag nog een gezellige crossdag te maken. Het liep anders. ,,Rond half 6 hoorde ik wat druppels op de camper, dus ik ging naar buiten om truien binnen te leggen", vertelt Han. ,,En toen was de aanhanger leeg...” Dat was toen net gebeurd, want andere campinggasten hadden de motoren rond 4 uur nog zien staan.

Het moeten wel professionals zijn geweest, denkt Han. ,,De motoren waren vanaf de weg niet te zien. Ik denk dat ze ons gevolgd zijn toen we naar de camping reden, en 's nachts zijn teruggekomen.” Dat de daders op een armlengte afstand hun werk deden terwijl Han en zijn gezin in de camper lagen te slapen, noemt hij ‘ongelooflijk en eng’. ,,Die dingen zijn hartstikke zwaar. Die hebben ze dus muisstil van de aanhanger getild. Ze moeten heel goed geweten hebben wat ze aan het doen waren.”

Kinderen zijn er kapot van

De verslagenheid is groot, zegt Han. ,,De kinderen zijn er helemaal kapot van. Motorcross is onze grote liefhebberij. Opeens hebben we niks meer. We zijn heel boos en verdrietig.” Ook op financieel vlak is de schade groot: Han schat de nieuwwaarde van de motoren op zo'n 16.000 euro. ,,En ze zijn niet verzekerd, omdat ze buiten stonden.”

Het gezin heeft aangifte gedaan bij de politie en looft een beloning van 1000 euro uit voor de gouden tip. Al betwijfelt Han of dat veel uithaalt. ,,Ze zullen er wel alles aan doen om die motoren onder de radar te houden. De hele crosswereld weet dat dit gebeurd is, dus daar kun je je er echt niet mee vertonen. Misschien willen ze er achteraf op weilandjes mee rijden. Of ze brengen ze ver weg, naar weet ik veel waar... Maar wie weet ziet iemand iets, of worden de dieven toch bang door de publiciteit. Daar hopen we maar op.”