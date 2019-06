Cris de Stoop wint Franse prijs met ‘Dit is mijn hof’

Veere gaat zo goed als zeker in beroep in minicam­ping­zaak

18:06 DOMBURG - Veere gaat zo goed als zeker in beroep tegen de uitspraak van de rechter over het aantal staanplaatsen op de Veerse minicampings. Daarnaast gaat het college van burgemeester en wethouders mogelijk toch proberen via mediation tot een vergelijk te komen met juridisch adviseur Bram van Leeuwen. Wethouder Marcel Steketee. ,,Het college moet in beide gevallen nog een standpunt innemen. Maar we denken er wel serieus over na.”