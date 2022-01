Crimineel komt niet meer aan de deur, maar gaat online: aantal inbraken in Zeeland daalt spectaculair

column maikel harte Zat ik ineens oog in oog met een militair

Zat ik ineens oog in oog met een militair, dat had ik nog nooit meegemaakt. Ik wist wel dat het leger hielp met het boosteren, maar dat ze dan in hun camouflagekleding zouden doen, wist ik niet. Waarom eigenlijk? In de Terneuzense skihal, waar ik werd geprikt, heeft het qua camouflage weinig zin om kleren aan te doen in de kleuren van het bos.

