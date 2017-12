Crimineel in Zeeland vaker geplukt

MIDDELBURG - Het lukt de Zeeuwse politie, justitie en overheden steeds beter om criminelen in hun portemonnee te raken. Dit jaar is al voor zeker een half miljoen euro aan crimineel geld en vermogen afgepakt.

Misdaad mag nooit lonend zijn. Daarom werken politie, justitie, overheden en Belastingdienst sinds enige tijd nauw samen in Afpakteams. Die proberen via diverse wegen geld dat met criminele activiteiten is verdiend, terug te halen.

Vorig jaar werd in Zeeland op die manier 125.000 euro afgepakt. Dit jaar staat de teller al boven de 500.000 euro. Dat zei Jetze Visser, programmamanager aanpak ondermijnende criminaliteit, vrijdag bij het districtscollege van politie, justitie en overheid. Mogelijk pakt het eindresultaat nog enkele tonnen hoger uit.

De hogere opbrengst is vooral te danken aan de betere samenwerking. Voorheen gebeurde het 'plukken' van criminelen alleen via het strafrecht, nu ook via bestuurlijke en andere wegen. ,,We pakken nu samen af", zegt officier van justitie Marco van Leeuwen. Tegelijkertijd is het maar het topje van de ijsberg. ,,Het is nog steeds een klein percentage."

De gezamenlijke aanpak werpt niettemin haar vruchten af, vindt Ronald Weydema, districtschef Zeeland bij de politie. ,,Je moet als maatschappij ook niet willen accepteren dat criminelen het voordeel van waar ze mee bezig zijn geweest, kunnen behouden. Daarom moet je ze raken waar je ze raken kunt."

Mensenhandel

Jetze Visser presenteerde gisteren de voorlopige jaarresultaten van de aanpak van ondermijning (de vermenging van onder- en bovenwereld) in Zeeland. Er zijn onder meer 15 bestuurlijke controles uitgevoerd op het gebied van mensenhandel. Het gaat dan vooral om prostitutie en uitbuiting van werknemers.

Ook zijn tot nu toe 112 hennepkwekerijen opgerold, in totaal goed voor 14.000 planten en 7500 stekken. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. Een belangrijke winst is dat de Zeeuwse gemeenten nu allemaal hetzelfde beleid gaan voeren bij de aanpak van drugsoverlast.

Op het gebied van synthetische drugs zijn er in Zeeland enkele opmerkelijke incidenten geweest, zoals de vondst van een trailer bij Rilland, met grondstoffen voor een miljard xtc-pillen. Het zijn echter uitzonderingen, zei Visser.