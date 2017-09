Cremeren in Terneuzen goedkoper dan in Middelburg

MIDDELBURG - Een crematie in Terneuzen is aanzienlijk goedkoper dan in Middelburg. Dat blijkt uit onderzoek van Plus Magazine, dat de tarieven van 92 uitvaartcentra op een rijtje heeft gezet.

In Middelburg kost een crematie met anderhalf uur gebruik van de aula en de koffiekamer 1301 euro. In Terneuzen zijn nabestaanden voor twee uur 1171 euro kwijt. Zonder koffie kost het in Middelburg 899 euro en in Terneuzen 540 euro.

Landelijk blijken de tarieven ook behoorlijk uiteen te lopen. Bij Crematorium Duin- en Bollenstreek in Lisse kost een crematie met aula en koffiekamer 1650 euro. In Maassluis wordt daarvoor 1098 euro gerekend. Ook zonder koffie is het in Lisse het duurst: 1100 euro. In Kerkrade is een crematie zonder koffie het goedkoopst: 470 euro.