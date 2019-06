Crematie levenloos geboren kindje gaat geld kosten voor Zeeuwse ouders

Oud-wethouder Chris Maas is woedend over ‘valse verklaring’ van gemeente Veere en eist eerherstel

13:29 DOMBURG - Oud-wethouder Chris Maas is woedend over de ‘valse’ verklaring die de gemeente Veere over zijn stem in de kwestie rond het KPN-gebouw in Domburg heeft afgelegd tegenover de rechtbank.