Creatief brein NET5 Jildou van der Bijl op Contacta Talks Goes

Reclamebureau LMG, organisator van het jaarlijkse netwerkevenement Contacta, houdt voor de vijfde keer in het voorjaar een opwarmertje: Contacta Talks. Dat doet het samen met Goes Marketing en Ondernemers Contact Goes. In theater De Mythe staat dit keer Jildou van der Bijl voor de microfoon. De 47-jarige mediavrouw is vooral bekend door haar werk in de tijdschriftensector. Op haar 27e werd ze hoofdredacteur van Nieuwe Revu. Later zette ze de vijf specials van LINDA op. Van 2008 tot begin dit jaar was ze algemeen hoofdredacteur van LINDA en vijf jaar creatief directeur van Mood for Magazines, de uitgeverij van LINDA. Daarnaast zette allerlei online-activeiten op rond het merk van Linda de Mol. Van der Bijl zal onder meer vertellen hoe ze formules tot een succes heeft gemaakt in een tijd dat gedrukte media moeite hebben hun oplages op peil te houden. Voor het evenement dat om 15.30 uur begint, zijn nog enkele kaarten beschikbaar.