Crash bij achtervolging, één gewonde

In de buurt van minicamping De Broodkist raakte de automobilist een surveillancewagen van de politie. De achtervolgde personenauto raakte hierdoor in de berm. De wagen kwam in een sloot tot stilstand. Hij bleek gewond te zijn geraakt. De man is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Over de aard en de ernst van zijn letsel is niets bekend.