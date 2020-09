Covra verliest rechtszaak over financiering eindberging radioactief afval

58-jarige Vlissinger bedreigt spelende kinderen met mes

23 september VLISSINGEN - Een 58-jarige Vlissinger is gistermiddag in zijn woonplaats aangehouden omdat hij een groepje jongens in de leeftijd van 9 en 10 jaar had bedreigd met een mes. De politie heeft hem overgebracht naar de cel en proces-verbaal opgemaakt.