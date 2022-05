Covra opent uitbreiding van bunker voor hoogradioactief afval. ‘Dat was onder meer nodig door het langer openhouden van de kerncentrale Borssele’

lezers helpen lezers Van Dixhoorn­bri­ga­de redt een halve eeuw mensen van verdrin­king

De Van Dixhoornbrigade uit Middelburg bestaat dit jaar 50 jaar en viert dat op 8 oktober met een reünie in de Oostkerk in Middelburg. Naar (oud)leden wordt gezocht, ook via deze rubriek.

18 mei