Covra moet overstromingsrisico van nieuwe nucleaire opslag beter onderbouwen

De onafhankelijke commissie vindt dat met de huidige informatie niet goed kan worden bepaald of in het ontwerp wel genoeg rekening is gehouden met natuurgeweld.

De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA), die geheel in handen is van de Staat, slaat bij Vlissingen nucleair afval uit diverse bronnen op. In een speciaal gebouw wordt bijvoorbeeld hoogradioactief afval van de kerncentrale in het nabijgelegen Borssele bewaard. Ook slaat het bedrijf minder radioactief afval van bijvoorbeeld ziekenhuizen en laboratoria op. Voor het afval in de categorieën ‘laag’ en ‘midden’-radioactief wil COVRA een nieuw gebouw neerzetten.