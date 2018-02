Covra heeft ruimte voor vaten uit Petten

De vaten worden in Petten uit de opslag gehaald, het afval gesorteerd, gekarakteriseerd (wat is het precies en hoe stralend is het) en herverpakt in nieuwe vaten. Op basis van de metingen wordt besloten welke vaten direct naar COVRA kunnen en welke vaten een voorbewerking nodig hebben in België, om vandaar naar COVRA vervoerd te kunnen worden. De bewerking in België is soms noodzakelijk omdat daar apparatuur beschikbaar is die COVRA niet zelf heeft en het niet zinvol is hierin te investeren. Er worden op dit moment door COVRA, samen met NRG, alternatieve oplossingen onderzocht waardoor het transport naar België niet meer nodig is.