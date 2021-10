Corrie’s aangrijpende brieven over corona inspireren tot ontroerend theater

Zeeuws huis sneller duurder dan in de rest van het land

7 oktober VLISSINGEN - Wie dacht dat de huizengekte aan Zeeland voorbij gaat, komt bedrogen uit. Het afgelopen kwartaal steeg de prijs van een woning - vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2020 - met maar liefst 23 procent in Zeeuws-Vlaanderen en met 20 procent boven de Westerschelde. In Zeeland wordt een huis zelfs sneller duurder dan in de rest van het land.