Corrie en Martin uit Wolphaartsdijk krabbelen op na zwaar ongeluk: ‘Die Crocs hebben mijn leven gered’

‘Natuurlijk!’ Corrie Rijk (59) toont zich strijdbaar als de vraag wordt gesteld of zij en echtgenoot Martin (53) ooit hun Boerderijwinkel Landlust in Wolphaartsdijk weer gaan runnen. ,,Dat is onze passie. We gaan daar alles aan doen.’’ Hoe anders waren de gedachten toen ze op 3 december in een sloot langs de A58 bij Middelburg vocht voor haar leven. ,,Onze bus hing boven me. Ik dacht: als die naar beneden valt, ben ik morsdood.’’