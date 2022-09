Correspondent gaat met lood in de schoenen terug naar Moskou: ‘Ik kan niet meer genieten van het Rusland waar ik woon’

Hij is benieuwd hoe het straks bij de douane gaat. Toen in maart de oorlog uitbrak, was hij in Oekraïne. ,,Ik ben daar heel vaak geweest, dus mijn paspoort staat vol met stempels. Op het vliegveld in Moskou had ik een gesprekje van vijf minuten en daarna moest ik lang wachten. Ik had de indruk dat ze zaten te overleggen of ze me wel of niet zouden toelaten. Inmiddels gaat het een stuk relaxter, maar toch zit het in je achterhoofd. Dat ze toch zeggen: u kunt wel weer gaan."