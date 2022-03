Corporaties bieden vluchtelingen onderdak aan

tips | poll | video Voor brandstof betaal je de hoofdprijs, zo doe je zo lang mogelijk met een tank

VLISSINGEN - De brandstofprijzen gaan door het dak en het begint nu toch echt pijn te doen aan de pomp. Het einde lijkt bovendien nog niet in zicht. De auto laten staan is het goedkoopst, maar dat is lang niet voor iedereen een optie. Met deze 10 tips doe je zo lang mogelijk met een volle tank.

