Coroos heeft spijt van verboden prijsafspraken en accepteert boete van 13,6 miljoen

Dode man in Goes niet door misdrijf omgekomen, verdachte vrijgela­ten

14:12 GOES - De man die zaterdag dood werd gevonden in de Piet Heinstraat in Goes is niet overleden aan de gevolgen van een ruzie. Dat heeft onderzoek van de politie uitgewezen. Een 25-jarige Goesenaar die als verdachte werd aangehouden is vrijgelaten.