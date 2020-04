Coronavirus zeer ongelijk verspreid over Zeeuwse verpleeghuizen

MIDDELBURG - Het coronavirus is zeer ongelijk verspreid over de Zeeuwse verpleeghuizen. In de gemeente Goes en Tholen is bij respectievelijk 31 en 28 cliënten een besmetting vastgesteld. In Goes overleden 11 verpleeghuisbewoners, in Tholen 4. Maar in de gemeenten Borsele, Noord-Beveland, Veere en Kapelle is nog geen enkele besmetting geconstateerd in een verpleeghuis.