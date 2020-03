Coronavirus lijkt aan Zeeuwse havens voorbij te gaan, Alleen Volvo loopt vertraging op

Gerefor­meer­de Gemeente is niet blij met spirituele beurs in Goese kerk en gaat in gesprek met bezoekers

15:13 GOES - De Gereformeerde Gemeente in Goes betreurt het dat er morgen een spirituele beurs wordt gehouden in de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes. Leden van de evangelisatiecommissie van de kerk gaan tijdens het evenement in gesprek met bezoekers.