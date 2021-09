Coronavirus is nog het meest blij met verdwijnen 1,5 meter

Zolang Jumbo Nederland geen opdracht geeft om de spatschermen bij de kassa te verwijderen, blijven ze hangen, zegt bedrijfsleider Edwin Meier van supermarkt Jumbo in Oost-Souburg. ,,Wij volgen de landelijke richtlijnen. Wat mij betreft, ik heb totaal geen last van die schermen. We zijn eraan gewend. Dit is het nieuwe normaal.” Hij gebaart naar de kassa's en de klanten die af en aan lopen: ,,Die 1,5 meter? Daar hebben de mensen zich nooit aan gehouden. Die lijnen op de vloer: de mensen zien ze niet eens. Supermarkten zijn gewoon brandhaarden. Zo'n grote Albert Heijn, daar lopen op een doordeweeksedag duizenden mensen. Niemand weet of de ander gevaccineerd is. En dan nog, mijn vrouw was volledig ingeënt en is toch twee weken ziek geweest.”