Coronasteun van Mondriaan Fonds voor elf Zeeuwse musea. ‘Het verzacht de pijn’

De andere musea die hulp krijgen van het Mondriaan Fonds zijn het Marie Tak van Poortvliet Museum in Domburg, het Museum Veere, het Stadshuismuseum in Zierikzee, het Industrieel Museum in Sas van Gent, Stichting Musea De Bevelanden in Goes, de Stoomtrein Goes-Borsele, de Meestoof in Sint Annaland, Terra Maris in Oostkapelle, het Visserijmuseum in Breskens en het maritiem MuZeeum in Vlissingen.