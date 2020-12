Coronarisico Zeeland naar zeer ernstig

Bas Neels is doorde­weeks fysiothera­peut, maar in het weekend videograaf

18 december GOES - Doordeweeks gepassioneerd zijn in je werk en in het weekend tijd maken voor een uit de hand gelopen hobby. Wie droom daar niet van? Voor Bas Neels (29) is het de werkelijkheid. ,,Ik ben dit jaar een stuk serieuzer bezig met mijn hobby, filmen.”