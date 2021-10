Coronaregels zetten zeevarenden in de kou: ‘Wie geen coronabewijs heeft, mag alleen op het terras zitten’

Afgelopen week stiefelden tien zeevarenden naar het zeemanshuis Mission to Seafarers in het Vlissingse havengebied. De helft vond er niet het gewenste warme toevluchtsoord. Vijf mochten niet naar binnen, op de winkel van het zeemanshuis na. ,,Ze konden geen coronavaccinatiebewijs - een QR-code of het gele boekje - of een recente negatieve test overleggen. We moeten ze volgens de nieuwe coronaregels weigeren, zowel voor het café als toiletbezoek. Maar in de winkel mogen we wel iedereen tegelijk toelaten. Dat doen wij niet, omdat we onze vrijwilligers willen beschermen. We houden maximaal twee mensen in de winkel aan”, zegt Henk Danielse van het zeemanshuis.