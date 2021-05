Coronaproof op zoek naar champagne-bonbonnetjes met Ko de Oesterman

PORTRET Robert zit al een leven lang met de neus in de bodem

9:00 Robert van Dierendonck was ruim twintig jaar het gezicht van de Zeeuwse archeologie. Hij is net met pensioen gegaan, maar is niet van plan om zijn spa in het vet te zetten. De bodem van Zeeland heeft nog vele geheimen. Die wil hij graag helpen opdiepen.