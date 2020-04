Coronanieuws samengevat: dit is er zondag gebeurd in Zeeland

VLISSINGEN - Elke dag is er weer zo veel te melden over het coronavirus in Zeeland, dat u al snel het overzicht kunt kwijtraken. Daarom zetten wij de feiten en achtergronden even overzichtelijk voor u op een rij. Dit is wat er vandaag allemaal gebeurd is:

* Na een zonnige dag gisteren, werd het vandaag alleen nog maar warmer. Een groot deel van het land kreeg met temperaturen van 20 graden te maken. De komende dagen, tot vrijdag, blijft het ook lekker weer. Op woensdag, donderdag en vrijdag kan het zelfs oplopen tot 20 tot 24 graden. Ondanks het lekkere weer is het belangrijk om vooral in en bij je eigen huis te blijven, vanwege de noodverordening rondom Covid-19. Genieten van de zon zal voor het grootste deel beperkt moeten blijven tot eigen balkon of tuin. De meeste mensen leken zich hier ook vandaag weer veelal aan te houden. De Zeeuwse stranden bleven leeg, op een paar wandelaars en spelende kinderen na. De boulevard van Vlissingen was wel drukker, met auto's die langsreden, maar ook hier werden de richtlijnen over het algemeen in acht genomen.

* De politie heeft de afgelopen nacht elf jongeren uit een kleedkamer gehaald op sportpark Veerse Poort in Middelburg. Ze waren daar een feestje aan het houden, waarbij ze zelfs zongen over ‘quarantaine’. Naast de samenkomst zelf, wat op dit moment niet toegestaan is vanwege de noodverordening, negeerden de jongeren ook een bevel van de politie om de deur te openen.

* In Hulst was er veel overlast door wielertoeristen die ondanks de maatregelen rond het coronavirus nog steeds door Zeeuws-Vlaanderen reden. Burgemeester Jan-Frans Mulder van Hulst wil actie ondernemen tegen de wielrenners, nadat hij klachten had ontvangen van bewoners. Volgens hem gaat het om grote groepen wielrenners die tegen de noodverordening in nog samenkomen om te fietsen. Ook zou het kunnen gaan om Belgen die over de grens komen, wat ook niet toegestaan is op het moment. Ze riskeren hiermee hoge boetes, die in Nederland kunnen oplopen tot 399 euro per persoon.

* Een bewoner van Lewedorp overtrad afgelopen nacht de noodverordening in zijn woning. Hij had acht mensen over de vloer. De ruimte waarin hij deze gasten ontving, die schijnbaar was omgebouwd tot bar, was niet groot genoeg om allemaal anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Ook veroorzaakte hij geluidsoverlast. De politie heeft alle bezoekers naar huis gestuurd, maar kreeg later toch opnieuw klachten over geluidsoverlast. De man is gewaarschuwd; als er nog één melding van geluidsoverlast binnenkomt, krijgt hij een bekeuring. Dan kan de politie ook zijn geluidsapparatuur in beslag nemen.

* De kerkdienst van de Protestantse kerk in Hoek werd vandaag via internet uitgezonden. Naast dominee Saskia Ketelaar waren er maar twee mensen aanwezig in de kerk; een man die de technische kant van het uitzenden moest regelen en ouderling Henk Siersema. Al twee zondagen hiervoor werden de diensten ook uitgezonden op www.kerkdienstgemist.nl. Vanuit de Hoekse kerk is de kerkdienst alleen te beluisteren. Beeld voegt volgens Saskia niet veel toe, ,,De meerwaarde daarvan is beperkt en ik zie mezelf niet graag in beeld.” Voor de liederen maakt de kerk in Hoek, tegen betaling, gebruik van uitzending van het EO-programma Nederland Zingt.