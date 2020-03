Coronanieuws samengevat: dit is er vrijdag te melden

VIDEO Alano uit Goes haakt in op de crisis en vervroegt zijn debuut met single over quarantai­ne

17:47 GOES - Het leven binnenshuis maakt sommige Zeeuwen behoorlijk creatief. Alan Abdullah uit Goes is kapper van beroep, maar bedacht in twee dagen tijd een nummer over leven in deze tijd en liet er ook een videoclip bij schieten. Zondag debuteert hij als artiest onder de naam Alano met de single Quarantaine.