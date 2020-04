Coronanieuws samengevat: dit gebeurde er woensdag in Zeeland

VLISSINGEN - Elke dag is er weer zo veel te melden over het coronavirus in Zeeland, dat u al snel het overzicht kunt kwijtraken. Daarom zetten wij de feiten en achtergronden even overzichtelijk voor u op een rij. Dit is wat er woensdag allemaal gebeurd is:

* De coronacrisis slaat diepe wonden in de Zeeuwse economie. De eerste slachtoffers in de horeca zijn er al: het Hampshire Arc Hotel in Renesse en de restaurants bij Noordzee Residence in Dishoek zijn failliet gegaan. Nu de sluiting van de horeca is verlengd tot 28 april gaan er vrijwel zeker nog meer klappen vallen.

* In Zeeland zijn sinds gisteren drie mensen overleden door het coronavirus. Daarmee komt het totaal nu op zestien. Dat meldt de GGD.

* De coronacrisis is de nekslag voor restaurants De Dis en Fish & Chips Bakkeljauw, parkwinkel ‘t Hoekje en ijssalon Vicolo in Dishoek. De horeca- en winkelvoorziening voor Largo vakantiepark Noordzee Residence Dishoek is dinsdag failliet verklaard. Curator Benne van Leeuwen in Goes houdt zijn hart vast. ,,Dit is de opmaat tot veel meer. Dat baart me zorgen.”

* Voor bedrijven en particulieren die mondkapjes, veiligheidsbrillen, handschoenen, desinfectiemateriaal of andere beschermingsmiddelen voor de zorg willen schenken, heeft de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) vier verzamelpunten ingericht.

* In een videoboodschap complimenteert commissaris van de koning Han Polman de Zeeuwen met de manier waarop ze met de coronacrisis omgaan.

* Bij vakantiepark ‘t Torentje in Burgh-Haamstede is het duidelijk: rood-witte linten bij de toegang laten er geen twijfel over bestaan dat de gasten even niet welkom zijn. Maar het gezelschap dat dinsdagmiddag het parkeerterrein opdraait moet eigenaar Leo Thijsse wel toelaten. Politie en handhavers zijn op pad om het verbod op toeristische overnachtingen te controleren.