Coronanieuws samengevat: dit gebeurde er vandaag in Zeeland

VIDEO Gekke harlekijn gaat als een dolle op schrale Zeeuwse grond

20:10 SIRJANSLAND - Je vindt ze her en der in Zeeland en op de Waddeneilanden. Maar zo massaal als op Schouwen-Duiveland komt de harlekijnorchidee nergens in Nederland voor. De eerste exemplaren staan in bloei. Dijkwater bij Sirjansland en de Zouten en Zoeten Haard bij Renesse kleuren de komende weken paars