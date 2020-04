Coronamonitor: ZZP’ers in nood, vijf keer zoveel ww-uitkeringen, vier keer zoveel faillissementen

Moskee roept dagelijkse op tot gebed als symbool van saamhorig­heid: ‘We zijn er voor elkaar, dat willen we laten horen’

15:15 MIDDELBURG - Vanaf de minaret van de Yildirim Beyazit Moskee in Middelburg klinkt sinds donderdag dagelijks de oproep tot gebed. ,,Het is in de omgeving bijna niet te horen en dus vooral symbolisch bedoeld om de moslims een hart onder de riem te steken. En om te laten merken dat we als moskee onze functie in deze tijd van corona niet zijn verloren", zegt bestuurslid Sonay Peksert.