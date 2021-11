Coronagolf dwingt ziekenhuis Adrz om operatiekamers in Vlissingen te sluiten

UpdateGOES - De alsmaar oplopende besmettingen met corona dwingen ziekenhuis Adrz om nog meer operaties uit te stellen. Vanaf maandag 29 november vinden voorlopig geen operaties meer plaats in het ziekenhuis in Vlissingen.

Het ziekteverzuim bij Adrz loopt steeds verder op. De druk op de zorg voor Covid-19 patiënten én andere patiënten die (acute) zorg nodig hebben, is zo groot, dat het ziekenhuis operaties in Vlissingen moet stoppen. Door dit besluit te nemen, speelt Adrz personeel vrij dat in het ziekenhuis in Goes kan worden ingezet om daar zorg te verlenen aan patiënten met en zonder Covid-19.

Door ok’s te sluiten worden mensen vrijgespeeld

De drie operatiekamers in Vlissingen worden dus tijdelijk gesloten. Maar de dagbehandelingen (bijvoorbeeld op de afdeling oncologie) gaan door. Poli-afspraken gaan ook door. Door de ok’s in Vlissingen te sluiten worden enkele tientallen mensen vrijgespeeld, legt woordvoerder Ilona Wielemaker uit.

,,Op de ok’s heb je medisch specialisten, ok- en recovery-verpleegkundigen staan. Die mensen kunnen nu in het ziekenhuis in Goes worden ingezet. Daar komen de mensen bij die in Vlissingen op de verpleegafdeling werken. Op die afdeling liggen patiënten die in Vlissingen zijn geopereerd. Mensen die bijvoorbeeld een nieuwe heup hebben gekregen, liggen daar een of twee nachten.”

Doel: het ziekenhuis in Goes overeind houden

Het doel is om het ziekenhuis in Goes overeind te houden voor Covid- en niet-Covidzorg. ,,Alles gaat over Covid-19, maar voor ons is het ook belangrijk dat we ook de zorg aan niet Covid-patiënten kunnen leveren. ,,De operaties die we nu afzeggen, zijn planbaar en uitstelbaar. Zo kunnen we alles blijven doen wat niet uitstelbaar en planbaar is. Een enkele operatie die niet lang kan wachten, wordt alsnog in Goes ingepland.”

Zeer ingrijpend voor patiënten, realiseert Wielemaker. ,,Als je wacht op een nieuwe heup of knie en je zou volgende week geopereerd worden en je hoort nu dat het niet doorgaat, is dat heel vervelend. Want ook al is het uitstelbare zorg, mensen worden niet voor niets geopereerd en kunnen bijvoorbeeld veel pijn hebben.”

Wanneer operaties worden ingehaald, is volgens haar nog niet te zeggen. ,,We kunnen niet vertellen wanneer mensen aan de beurt zijn. Dat is ook afhankelijk of de coronamaatregelen gaan werken.”

Hoe het zover heeft kunnen komen

Prognoses laten volgens Adrz zien dat naar alle waarschijnlijkheid de instroom van corona-patiënten de komende weken verder toeneemt. Adrz moet - volgens (boven)regionale afspraken - op dit moment in staat zijn om te zorgen voor 26 patiënten die besmet zijn met corona. Dat is exclusief de patiënten op de intensive care. De verwachting is dat dit aantal de komende weken stijgt. Om aan deze vraag te voldoen, treft het ziekenhuis deze maatregelen. Zo kan Adrz de zorg waarborgen die op de locatie in Goes voor patiënten met én zonder Covid-19 wordt geboden.

‘Het ziekenhuis bellen is niet nodig’

In Vlissingen vinden nog wel poliklinische afspraken en dagbehandeling plaats. Patiënten voor wie de operatie wordt uitgesteld, worden door Adrz op de hoogte gebracht. Zelf bellen is niet nodig, benadrukt Adrz. Hoe lang de operatiekamers in Vlissingen buiten gebruik worden genomen, is nog niet duidelijk en afhankelijk van de situatie en het effect van de aangescherpte maatregelen. Adrz bekijkt en evalueert de situatie dagelijks, benadrukt het ziekenhuis.

Volledig scherm Ziekenhuis Adrz in Goes. © Johan van der Heijden