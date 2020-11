Coronacrisis zorgt voor fors verlies bij veerdienst, eigen vermogen van half miljoen is verdampt

Het aantal passagiers is door de coronacrisis met 34 procent afgenomen. Tot en met september is het verlies precies vijf ton, zei Van der Maas vrijdag in antwoord op vragen van Ton Veraart (D66). En het jaar is nog niet voorbij. Het Rijk vergoedt een deel van de misgelopen inkomsten doordat reizigers zijn afgehaakt, maar dat is niet genoeg. Er zal nog meer geld bij moeten, al zei Van der Maas dat niet. Wel gaf hij aan dat het eigen vermogen van de Westerschelde Ferry net zo groot is als het verlies tot en met het derde kwartaal van dit jaar.