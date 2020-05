Coronacrisis veroorzaakt ‘forse verliezen’ bij fietsvoetveer en ‘slagveld’ in Zeeuwse cultuur

Met die mededeling begon gedeputeerde Harry van der Maas (SGP) vrijdagochtend de vergadering van de Statencommissie economie. Hij noemde geen bedrag bij het verlies van het fietsvoetveer. ,,De Ferry deed het wel goed, maar daar is een totale streep door gekomen.” Jaarlijks steekt de provincie nu 5,5 miljoen euro in de Fast Ferry.

90 procent minder in- en uitstappers

Ook bij Connexxion heeft een sterke terugval plaatsgevonden van in- en uitstappers, aldus Van der Maas. Eveneens 90 procent minder. Dat is ook het landelijke beeld. De voorschotten aan de vervoersmaatschappij zijn gewoon doorgegaan. Inmiddels wordt gewerkt aan een ‘beschikbaarheidsvergoeding’, die meer uitgaat van een redelijke vergoeding van de gemaakte ritten.

Vervoersarmoede

Door de coronacrisis heeft de buurtbus in Zeeland stilgestaan. Dat komt onder meer omdat daarop veel vrijwilligers rijden die in de risicogroep zitten, mochten zij het virus oplopen. Van der Maas: ,,Hier en daar gaat de buurtbus weer opstarten.” De haltetaxi is de afgelopen weken blijven rijden, deelde hij mee, anders zou er in Zeeland vervoersarmoede ontstaan. Beschermende maatregelen zijn daarin volgens de gedeputeerde minder complex dan in de buurtbus.