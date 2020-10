Coronacrisis van grote invloed op arbeidsmarkt in Zeeland

VLISSINGEN - De coronacrisis heeft flinke impact op de arbeidsmarkt, ook in Zeeland. Ondanks de dempende werking van steunmaatregelen, is het aantal WW-uitkeringen in de eerste maanden van de crisis toegenomen en het aantal vacatures gedaald.

Ook in de komende periode zal deze tendens zich naar verwachting voortzetten. Dat blijkt uit de jaarlijkse UWV-publicatie Regio in Beeld. Vooral in de eerste maanden van de crisis, maart, april en mei, nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen fors toe. In Zeeland werden in deze maanden in totaal 2.750 nieuwe WW-uitkeringen toegekend, meer dan een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode in 2019. In de zomermaanden stabiliseerde het aantal WW-uitkeringen, met zelfs een daling in augustus en september.

Minder vacatures

In Zeeland bedroeg het WW-percentage eind december 2019 1,9% In augustus 2020 was dat opgelopen tot 2,5%. In eerste instantie nam het aantal WW-uitkeringen vooral toe onder jongeren en flexwerkers. Later volgden ook de oudere leeftijdscategorieën. Tegelijk nam het aantal ontstane vacatures in Zeeland af van 10.800 in het tweede kwartaal van 2019 tot 7.300 in het tweede kwartaal van 2020. Dat was een daling van 32%. Vooral medewerkers bediening in de horeca, schoonmakers, verkoopmedewerkers, productiemedewerkers en administratief medewerkers werden minder gevraagd. Ook in de sector cultuur, sport en recreatie nam het aantal vacatures sterk af.

In Zeeland zijn veel mensen werkzaam in de sectoren zorg & welzijn en horeca. Ook bouwnijverheid, industrie en detailhandel zijn sterk vertegenwoordigd in de regionale werkgelegenheid. Vooral in de zorg en de techniek is er nog altijd sprake van krapte en zijn er veel moeilijk vervulbare vacatures.