Coronacrisis of niet, huizen worden ook in Zeeland steeds duurder

GGD Zeeland breidt testcapaci­teit uit: ‘In de morgen bellen is 's middags testen’

12:03 GOES - De GGD Zeeland blijft de testcapaciteit vergroten. Bij de zeven testlocaties in de provincie kunnen nu in totaal ruim 1700 coronatests per dag worden afgenomen. Daardoor is de wachttijd nu ‘zeer kort’.