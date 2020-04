Coronacrisis: honderden aanvragen voor uitstel van betaling bij Sabewa

Een grensarbei­der die thuiswerkt, aan welk land moet die dan belasting betalen?

16:15 TERNEUZEN - Het is altijd al een hele puzzel, de belastingregelingen voor grensarbeiders. Dat geldt zeker in deze coronacrisis waarin ook grensarbeiders noodgedwongen thuiswerken. Want moet je dan in je woon- of toch in je werkland belasting betalen?