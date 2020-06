Coronacrisis gijzelt UCR-studenten uit alle windstreken: ‘Ik vier mijn verjaardag helemaal alleen’

Tallie is één van de buitenlandse studenten van het UCR die deze zomer niet naar huis kunnen. Het is dus maar goed dat ze met het voorzitterschap bij ‘Elliott’ iets om handen heeft. ,,Er moet veel geregeld worden en daar gaat een hoop tijd in zitten.” Eigenlijk had ze deze zomer terug gewild naar de noordoostelijke staat Connecticut, maar dat gaat eenvoudigweg niet. ,,Voor Amerikaanse burgers geldt het inreisverbod van president Trump niet”, vertelt ze. ,,Maar vanwege het coronavirus heb ik mijn paspoort niet kunnen verlengen.”

De Amerikaanse wist dat haar reisdocument niet meer geldig zou zijn deze zomer. Dus maakte ze voor eind maart een afspraak bij de Amerikaanse ambassade in Amsterdam. Toen het coronavirus Nederland overrompelde, ging die niet meer door. ,,Alle service werd stopgezet. Vervolgens kreeg ik bericht dat ik pas vanaf 1 juli weer terecht kan. Tja, en dan duurt het nog een maand voordat ik een nieuw paspoort heb... In een normale tijd was ik terug gevlogen. Maar niets op de wereld is op dit moment normaal. Ik had heel graag mijn familie weer gezien. Je mist iedereen als je zo lang van huis bent, helemaal in deze vreemde tijd.” Ze valt even stil. ,,Natuurlijk kunnen we ook videobellen, maar dat is toch anders.”