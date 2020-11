Coronacrisis frustreert voorlichting over technische beroepen, extra geld voor online aanpak

Opmerkelij­ke wending: dode man bij Oesterdam had vals paspoort, politie verspreidt nu foto's

3 november THOLEN - De politie heeft in het tv-programma Opsporing Verzocht twee foto’s getoond van de man die twee weken geleden dood in het water bij de Oesterdam werd gevonden. Eerder dacht de politie te weten wie de man was, maar hij bleek een vals paspoort bij zich te hebben.